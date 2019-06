Carabinieri, furti in casa diminuiscono del 43%

Un calo dei furti in abitazione del 43% (da 376 a 215), 36 lavoratori 'in nero' (soprattutto nell'allevamento e nella ristorazione) scoperti su 419 posizioni controllate, 10 arresti per stupefacenti, 167 patenti di guida ritirate e 115 tra sequestri e fermi di veicoli guidati da persone ubriache o sotto effetto di stupefacenti: sono alcuni dei risultati operativi dei carabinieri degli ultimi 12 mesi in Valle d'Aosta illustrati dal colonnello Emanuele Caminada, affiancato dal tenente colonnello Maurizio Pinardi, nella conferenza stampa convocata in vista della cerimonia del 205/o anniversario di fondazione dell'Arma.

L'ispettorato del lavoro ha recuperato 90 mila euro di contributi e contestato sanzioni per 216 mila euro. "L'estate scorsa una struttura alberghiera della Val d'Ayas è stata chiusa, aveva il 30% di lavoratori in nero", ha ricordato Caminada. I militari si sono occupati del 75% dei delitti, 2.495 in tutto: per il quarto anno il trend è in calo (-1%), a fronte di un aumento di quelli scoperti (+10%). Le persone identificate sono state 48.945 (più 34%), i veicoli controllati 28.225 (più 28%).



Sono 925 i denunciati (di 53 arrestati), tra i quali il 18% è straniero (dato quest'ultimo in controtendenza rispetto al livello nazionale, ha detto Caminada).

Riguardo agli stupefacenti, sono 10 gli arresti, 97 le segnalazioni all'autorità prefettizia (il 24% minorenni) e 7,5 i kg sequestrati. Le truffe online sono aumentate del 50% (334 denunciate, 78 quelle scoperte con un incremento del 14%). Oltre 700 i servizi di ascolto dedicati agli anziani svolti in luoghi come parrocchie e uffici postali.