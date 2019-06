Ubriaco su Tir sbanda in A5, denunciato

(ANSA) - AOSTA, 03 GIU - Alla guida di un mezzo pesante sbandava vistosamente lungo l'autostrada A5: sottoposto all'alcoltest, un camionista bulgaro di 49 anni è risultato positivo con un tasso di oltre 3 grammi per litro (nel suo caso il limite era 0, per gli automobilisti è di 0,5 g/l). La polizia stradale lo ha fermato nella notte di sabato primo giugno, nelle vicinanze del casello di Verrès.

L'uomo è stato denunciato: rischia la pena dell'arresto fino a un anno e mezzo, l'ammenda fino a nove mila euro e l'inibizione alla guida in Italia per tre anni.