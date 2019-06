Casinò, Tribunale chiede informativa su assemblea

C'è massima attenzione da parte del Tribunale di Aosta su quanto potrà accadere venerdì prossimo durante l'assemblea dei soci del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent e sulle conseguenze che ci potranno essere sulla procedura di concordato preventivo, nel caso di una mancata approvazione del bilancio 2018.



"Ritenuta la necessità, nell'interesse della procedura e dei creditori, di acquisire informazioni dettagliate sull'andamento dell'assemblea", in un decreto emesso oggi, infatti, il giudice delegato del Tribunale di Aosta Marco Tornatore "dispone che il commissario giudiziale, acquisite le necessarie informazioni presso gli organi sociali, rediga una sintetica relazione sull'andamento dei lavori ed acquisisca il verbale assembleare".



Su questa richiesta, straordinaria e non usuale, pesa in particolare l'incognita riguardante la posizione che la Regione, socio di maggioranza, assumerà nei confronti del consuntivo 2018 che presenta una perdita di esercizio di 55 milioni di euro.