2 giugno, 9 nuovi Cavalieri Repubblica

Nove nuovi Cavalieri della Repubblica sono stati insigniti ieri ad Aosta in occasione della celebrazione per il 73/o anniversario della proclamazione della Repubblica, svoltasi nel salone del Palazzo regionale. Gli insigniti dell'onorificenza sono Severino Cubeddu (Polizia di Stato), Tommaso Cundari (Carabinieri), Anna Fosson (Presidenza della Regione), Ladislao Mastella (Artigiano), Paolo Morale (Carabinieri), Maurizio Pinardi (Carabinieri), Eugenio Raimo (Carabinieri), Massimiliano Rocco (Carabinieri) e Giovanni Zara (Guardia di Finanza).



Nel ricordare che tra i primi passi dell'Italia liberata vi fu il riconoscimento delle "peculiarità statutarie" valdostane, il presidente della Regione Antonio Fosson ha evidenziato che "la Valle d'Aosta, ancora una volta, è chiamata a un forte impegno per tutelare la propria autonomia".