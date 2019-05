Sbotta in pronto soccorso, condannato

(ANSA) - AOSTA, 31 MAG - Ha dato in escandescenze al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta tanto da rendere necessario l'intervento della polizia: accusato di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, Yassine Mrad, di 30 anni, è stato condannato a un anno di reclusione. Il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha accolto la richiesta di pena del pm, il vice procuratore onorario Rosa Maria Catroppa. Nel novembre del 2018 - in base alle indagini - l'uomo aveva accompagnato in ospedale un'amica. Per motivi non chiari, aveva iniziato ad andare in collera, tanto da impedire al medico di intervenire. Il personale aveva quindi chiamato la polizia: all'arrivo degli agenti, che poi erano riusciti a contenerlo, Mrad non si era calmato, rifiutandosi di dare le proprie generalità e continuando a inveire.