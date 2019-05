Alliance valdotaine, necessaria verifica

(ANSA) - AOSTA, 31 MAG - Alliance valdotaine, il gruppo consiliare nato da Uvp e Alpe, invoca la necessità di una "verifica" politica in seno alla maggioranza regionale per capire "se qualcuno ha cambiato idea" rispetto all'impegno assunto nel dicembre 2018. "Non abbiamo intenzione di venire meno all'impegno che ci siamo assunti nel dicembre 2018 - spiega Av in una nota diffusa in serata - con la formazione della maggioranza composta dalle forze autonomiste. Per noi la validità del progetto di governo è confermata e se qualcuno ha cambiato idea per nuovi interessi e con l'obiettivo di farlo naufragare se ne assumerà tutte le responsabilità", si legge.

"In tal senso è necessaria una verifica, in assenza della quale o in assenza di numeri sarà necessario trarre le dovute conseguenze".