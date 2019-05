Gup,nomina Leveque? Legge premia fedeltà

(ANSA) - AOSTA, 30 MAG - La normativa per le nomine di competenza regionale "pare privilegiare non la meritocrazia bensì la 'fedeltà alla linea', se così ci è consentito dire". Lo scrive il gup del tribunale di Aosta Luca Fadda nelle motivazioni della sentenza con cui, il 13 maggio scorso, ha assolto dall'accusa di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente "perché il fatto non sussiste" l'ex presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin, l'ex presidente di Finaosta Massimo Leveque e l'ex assessore al Bilancio Ego Perron. Per il giudice la nomina di Leveque si pone "assolutamente al di fuori della nozione di 'gara' delineata dalla Suprema Corte nel proprio indirizzo giurisprudenziale consolidato". Basti notare che, nella legge regionale sulle nomine, "l'unico requisito indicato dall'articolo 4 per il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato di società è il 'possesso di diploma di laurea, ovvero una esperienza almeno quinquennale nel settore'!", scrive il giudice.