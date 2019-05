Aggravi e Cognetta, sì a bilancio Casinò

(ANSA) - AOSTA, 30 MAG - "Crediamo che, anche in considerazione delle conclusioni formulate dal Commissario, sia oggi necessario approvare il bilancio 2018 con l'obiettivo di favorire l'andamento del percorso concordatario in atto. Da parte nostra non avremmo alcun dubbio sull'opportunità di votare questo bilancio". E' quanto scrivono i consiglieri regionali Stefano Aggravi (Lega) e Roberto Cognetta (Mouv) in vista dell'assemblea dei soci della casa da gioco di Saint-Vincent convocata in seconda convocazione per venerdì 7 giugno.