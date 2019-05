Giornata sport per corretti stili vita

Per promuovere corretti stili di vita l'Azienda Usl della Valle d'Aosta, il Coni e l'assessorato regionale alla sanità organizzano per domenica prossima 2 giugno la 16/a edizione della 'Giornata nazionale dello sport-Chi si ferma è perduto!'. Dalle 14.30 alle 18.30 dimostrazioni sportive saranno organizzate al Palaindoor e nel campo Tesolin in regione Tzamberlet, ad Aosta, e nell'area del laghetto di Brissogne (golf e canoa).



L'iniziativa, patrocinata anche dal Comune di Aosta e da Legambiente, è stata presentata oggi in una conferenza stampa. Alle 15 partirà una pedalata amatoriale e una camminata di nordic walking. Inoltre dalle 14 Legambiente Valle d'Aosta promuove l'iniziativa 'Dora in poi - Tutti in Dora, puliamo il mondo' per la pulizia delle sponde della Dora con partenza dalla piscina di Aosta verso l'area verde di Gressan. È previsto un intrattenimento per i bambini da zero a tre anni, con giochi e laboratori sensoriali.