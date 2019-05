'Ndrangheta, Cassazione conferma carcere Sorbara

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della difesa di Marco Sorbara contro l'ordinanza del tribunale del Riesame di Torino che a metà febbraio aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il consigliere regionale sospeso, arrestato il 23 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione Geenna di Dda di Torino e carabinieri su presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta.

Contro il diniego alla scarcerazione arrivato dal gip di Torino alla fine dell'aprile scorso, è invece in calendario il prossimo 14 giugno l'udienza d'appello davanti al tribunale del Riesame di Torino. Sorbara è difeso dagli avvocati Raffaele Della Valle del foro di Monza, Donatella Rapetti di Varese e Sandro Sorbara di Aosta.