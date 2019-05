Restano, segnale forte dei valdostani Pnv farà valutazioni

"I valdostani hanno dato un forte segnale, Pour Notre Vallée dovrà ora riunirsi, ci confronteremo sia sul programma portato avanti dal governo sia sull'esito di queste elezioni: poi se ci sarà da prendere delle decisioni lo faremo con serenità e tranquillità come abbiamo sempre fatto".

Così Claudio Restano commenta l'esito del voto delle europee e le eventuali ricadute sugli equilibri della maggioranza regionale. "Faccio quello che viene deciso in seno a PnV, mi sono sempre comportato in linea con la mia area politica, - aggiunge Restano - noi facciamo parte di questo governo: c'è un accordo tra 15 consiglieri regionali e noi abbiamo aderito a un governo di scopo attraverso un accordo amministrativo". Riguardo alle rassicurazioni del presidente della Regione Antonio Fosson (anch'egli di Pnv) circa l'adesione di Restano alla maggioranza, il consigliere spiega: "Ho letto che Tonino ha fatto delle dichiarazioni e non le commento, mi atterrò alle decisioni del movimento di cui faccio parte".