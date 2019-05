Rc, fallimento clamoroso autonomisti

(ANSA) - AOSTA, 27 MAG - Se "in Italia e in Valle d'Aosta il successo della Lega è notevole e preoccupante" in Valle d'Aosta "il dato più sorprendente è il fallimento clamoroso del polo autonomista". Così Rete civica commenta il voto delle europee.

"Sulla carta - aggiunge - avrebbe dovuto essere la prima lista e invece finisce dopo la Lega e dopo il Pd, con un 13%: un risultato catastrofico. Le due liste, i cui programmi Rete Civica ha contribuito a far conoscere (Europa Verde e Più Europa) ottengono in Valle rispettivamente il 4,6% ed il 3,7 %, nel complesso 3 punti percentuali in più che a livello nazionale. Marginale il risultato di La Sinistra che si ferma al 2,6%". Secondo Rete civica "la domanda di cambiamento che emerge dal voto evidenzia due priorità: da una parte il rinnovato bisogno della costruzione in Valle di un polo democratico e progressista" e dall'altra "l'urgenza di riforme che cambino in profondità il sistema istituzionale valdostano".