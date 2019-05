Contro disagio, festa al quartiere Cogne

(ANSA) - AOSTA, 27 MAG - Vuole essere una risposta del Comune di Aosta agli episodi di vandalismo e di microcriminalità la festa nel quartiere Cogne, organizzata per sabato primo giugno in piazza Vuillerminaz. Vi parteciperanno gli enti, le associazioni e le cooperative sociali che operano in questa zona del capoluogo regionale. L'iniziativa è stata presentata oggi dall'assessore alle politiche sociali, Luca Girasole. Il programma prevede la celebrazione della messa (8.30) e nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, l'organizzazione di giochi per bambini e adulti e l'animazione musicale. Alle 19 ci sarà la cena conviviale seguita da una serata danzante. "Il quartiere Cogne, a dispetto di alcune problematiche cui l'Amministrazione sta cercando di dare risposta, - ha spiegato Girasole - è una comunità coesa dove le persone possono costruire relazioni di amicizia e vivere rapporti di buon vicinato all'insegna dei valori quali la solidarietà e la condivisione".