Garante, carcere Brissogne di nuovo sovraffollato

Dopo un 'alleggerimento' degli ultimi anni la situazione di sovraffollamento della casa circondariale di Brissogne torna ad essere critica con 225 detenuti a fronte di una capienza di soli 181 posti. Il dato è stato fornito oggi dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive, Enrico Formento Dojot. "Oggi più che mai Brissogne - ha spiegato - riveste il poco invidiabile ruolo di 'polmone', rispetto a criticità di affollamento sussistenti in altri istituti limitrofi". Ma il sovraffollamento non è l'unico problema: Formento segnala anche la "mancanza di un vertice" (direttore e comandante della polizia penitenziaria), l'elevato turn over dei detenuti e un'abbondante presenza di stranieri, in percentuale doppia rispetto alla media nazionale.