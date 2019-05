Cori e folk a raduni Aosta e Donnas

(ANSA) - AOSTA, 23 MAG - "L'assemblea regionale di canto corale Floralies e il Raduno bande musicali valdostane sono due manifestazioni con sfaccettature diverse, ma che ben rappresentano il patrimonio immateriale della nostra identità".

Lo ha sottolineato l'assessore al Turismo e Beni culturali Laurent Viérin nel presentare la 69/a edizione del raduno di cori e gruppi folcloristici valdostani - 1.140 coristi in concerto -, in calendario dal 24 maggio al primo giugno, e che passerà il testimone al 47° raduno delle bande - 17 gruppi bandistici - in programma a Donnas dal 2 all'8 giugno. "Abbiamo concordato - ha aggiunto - una promozione puntuale nell'area del Vallese per attrarre il turismo di prossimità, offrendo 15 giorni di eventi che coincidono con il lungo fine settimana dell'assunzione oltralpe".