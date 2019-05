Bertschy a Toninelli, ok investimenti ma ora serve cronoprogramma

Dopo le dichiarazioni del vice ministro ai trasporti Edoardo Rixi riguardanti gli investimenti per l'elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea, l'assessore chiede al ministro Danilo Toninelli "conferma attraverso l'elaborazione di un cronoprogramma". Nella nota inviata al ministro, al vice ministro Rixi, al sottosegretario Michele Dell'Orco e all'Ad di Rfi Maurizio Gentile, Bertschy ha espresso "soddisfazione per la messa a disposizione del finanziamento necessario per questo importante intervento" e ha richiesto un incontro.