Furto valigie, denunciato a Monte Bianco

Per furto aggravato la polizia di frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco ha denunciato a piede libero un italiano di 24 anni, Y.Z.: è accusato di aver rubato alcune valigie in una boutique dell'aeroporto di Malpensa. Gli agenti lo hanno fermato mentre si stava allontanando dall'Italia alla guida della propria Mercedes.

Durante la perquisizione dell'autovettura veniva quindi trovata la refurtiva, che è stata restituita al negoziante.