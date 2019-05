Tv, Rocco Schiavone 4 si farà

"Schiavone torna" nel 2020 in Valle d'Aosta per le riprese della quarta stagione della serie televisiva trasmessa da Rai 2. Lo ha annunciato Maddalena Rinaldo, produttrice creativa della fiction nata dai romanzi di Antonio Manzini. L'occasione è stata la cerimonia per il conferimento dell'onorificenza di 'Ami de la Vallée d'Aoste', la cittadinanza onoraria valdostana, a Marco Giallini, l'attore che interpreta il vicequestore Rocco Schiavone. In Valle d'Aosta sono attualmente in corso le riprese della terza stagione della serie.