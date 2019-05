Promozione di Forte Bard e territorio

(ANSA) - AOSTA, 13 MAG - Sono 40 gli enti tra Comuni, associazioni, consorzi ed operatori commerciali della Bassa Valle d'Aosta che hanno siglato un protocollo di intesa con il Forte di Bard finalizzato a definire le iniziative di promozione del territorio. "Terminata la fase di raccolta delle adesioni da parte degli enti interessati a far parte del progetto - spiega la Presidente dell'Associazione Forte di Bard, Ornella Badery - siamo pronti ora ad entrare nella fase operativa. Agli aderenti abbiamo trasmesso il protocollo di intesa che formalizza le azioni da intraprendere. E' prevista una ripartizione dei costi con quote di compartecipazione sulla base del programma di attività definito per ogni tipologia di realtà aderente. Gli attori coinvolti dovranno ora fornirci le informazioni di carattere turistico che verranno raccolte, tradotte in tre lingue e veicolate attraverso più canali, dal web, alla carta, ai social. L'obiettivo è quello di ottimizzare le ricadute legate all'afflusso turistico verso il polo del Forte di Bard".