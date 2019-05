Beach soccer, a Gressan il Trofeo Vda

(ANSA) - AOSTA, 10 MAG - Farà tappa a Gressan, il 15 e il 16 giugno prossimi, il circuito dell'International beach soccer, disciplina del calcio giocato sulla sabbia. Il Trofeo Valle d'Aosta, che si svolgerà nell'area sportiva del comune alle porte di Aosta, si inserisce in un calendario di nove appuntamenti. La manifestazione, che sarà ripresa dall'emittente televisiva ufficiale Sky Tv e trasmessa poi in differita dal 26 giugno, "riveste per la Valle d'Aosta - secondo l'assessore allo sport e al turismo, Laurent Viérin - un rilevante interesse promozionale turistico oltre che sportivo".