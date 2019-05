Aosta, per M5S dubbi su gara teatro Giacosa

"La gara per l'assegnazione della gestione dei locali commerciali denominati Bar du Theatre e Teatro Giuseppe Giacosa di proprietà del Comune di Aosta sembra essere ancora in alto mare. Qual è la ragione di tanto ritardo? Ci sono problemi legati all'agibilità del locale? Da informazioni che abbiamo raccolto, il Certificato prevenzione incendi è scaduto. E non oggi, molto prima del termine contrattuale precedente". Lo scrivono, in una nota, i consiglieri comunali Patrizia Pradelli e Luca Lotto (M5S), che si chiedono "come le precedenti gestioni abbiano potuto svolgere le normali attività commerciali di esercizio pubblico in sicurezza" e si domandano "come l'amministrazione comunale abbia potuto non fare alcunché, quando sarebbe dovuta intervenire con verifiche puntuali e agire con provvedimenti che tutelassero l'utenza".

Marzi, tempi gara dettati da controlli - "Il teatro Giacosa è aperto" e in merito alla gara - che secondo il Movimento 5 stelle è "ancora in alto mare" - per l'assegnazione della gestione, le tempistiche sono legate "ai dovuti controlli". Lo puntualizza l'assessore comunale alle Finanze, al patrimonio e allo sport, Carlo Marzi, in riferimento ai dubbi sollevati sulla vicenda dal gruppo consiliare dei pentastellati. La giunta comunale di Aosta, con la delibera 118 del 7 novembre scorso, "ha dato mandato di rinnovare la pratica del Certificato prevenzione incendi, come effettivamente - sottolinea Marzi - gli attuali concessionari stanno facendo". "L'avere mischiato le due cose - prosegue - fa pensare che o lo vogliono vuoto o lo vogliono chiuso".