Ruba bancomat e preleva soldi, arrestata

Ha rubato i bancomat della coppia di anziani che accudiva e in cinque giorni ha ritirato 5.200 euro allo sportello. Per questo Cinzia Davisod, di 44 anni, residente a Quart e domiciliata ad Aosta, è stata arrestata su ordine del gip. Coordinate dal pm Francesco Pizzato, le indagini sono state condotte dalla polizia postale. Le accuse sono di furto e di utilizzo indebito di carta di credito. La misura cautelare disposta dal gip è quella degli arresti domiciliari. I fatti risalgono al periodo dal 31 marzo al 4 aprile. La donna, con precedenti specifici (nel 2018 ha patteggiato un anno per gli stessi reati), lavorava da pochi giorni al servizio della coppia.