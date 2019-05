Les Mots si chiude con 40.000 presenze

Sono stati circa 40.000 i visitatori della decima edizione di Les Mots, il festival della parola in Valle d'Aosta, che si è chiusa il 5 maggio ad Aosta. E' stato registrato anche un incremento del 18% delle presenze agli eventi organizzati. "Grande soddisfazione per il risultato raggiunto" è stata espressa dall'assessore regionale alla cultura, Laurent Viérin. Tra i protagonisti di Les Mots 2019 - il cui tema era la 'tenacia' - scrittori di fama come Paolo Cognetti, Emanuele Trevi, Luca Ricci, Romana Petri, Michele Caccamo, Antonella Boralevi, i magistrati Lorenzo Delli Priscoli e Francesco Caringella, gli attori David Riondino e Marco Giallini, gli opinionisti Rosanna Sferrazza e Klaus Davi, il conduttore televisivo Massimiliano Ossini, le poetesse della canzone italiana Mariella Nava e Grazia Di Michele.