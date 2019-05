Provvedimento sospensione Rollandin

La presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato alla prefettura della Valle d'Aosta il provvedimento che accerta la sospensione del consigliere regionale Augusto Rollandin (Unìon valdotaine) a seguito della sua condanna in primo grado a quattro anni e sei mesi per corruzione. L'atto è stato trasmesso al Consiglio regionale per la sua sostituzione. Al posto di Rollandin - già presidente della Regione dal 1984 al 1990 e dal 2008 al 2017 - subentrerà Flavio Peinetti, chirurgo vascolare e direttore di struttura complessa dell'Usl della Valle d'Aosta, che alle regionali del 2018 aveva avuto 822 preferenze.