Primari studiano da manager all'Univda

(ANSA) - AOSTA, 4 MAG - Sono trenta i primari che partecipano da oggi al corso di formazione manageriale dell'Università della Valle d'Aosta, necessario per svolgere le funzioni di direzione sanitaria. Giunto alla terza edizione, ha una durata di 125 ore (venerdì pomeriggio e sabato mattina) e si concluderà il prossimo dicembre con la discussione di una tesina. I temi - illustrati oggi dal direttore del dipartimento di Scienze umane e sociali, Maria Grazia Monaci - riguardano l'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, gli indicatori di qualità, la gestione delle risorse umane e il finanziamento, il bilancio, la contabilità e il controllo di gestione. Alla formazione partecipano non solo medici, ma anche veterinari, biologi e psicologi. "L'obiettivo - ha spiegato il commissario dell'Usl della Valle d'Aosta Angelo Pescarmona - è che queste differenti figure professionali acquisiscano un linguaggio e una base formativa comuni per comprendersi meglio nel lavoro quotidiano e offrire servizi di miglior qualità ai cittadini".