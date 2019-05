Rifiuti, torna a riunirsi Osservatorio

Dopo quasi due anni di sospensione è tornato a riunirsi l'Osservatorio regionale sui rifiuti, ricostituito per il triennio 2019/2021. "Rappresenta un organismo di particolare importanza - si legge in una nota - nell'esame delle diverse problematiche afferenti alla gestione dei rifiuti, sia urbani che speciali, nonché nell'individuazione delle corrette strategie da adottare a partire dalla pianificazione delle attività, fino all'organizzazione dei servizi, agli aspetti economico-finanziari e tariffari e alla vigilanza sull'efficacia delle politiche poste in atto".

"Per la Regione, ma anche per tutti gli enti e le associazioni rappresentate, questo deve essere - ha detto l'assessore all'ambiente, Albert Chatrian - il momento di sintesi delle problematiche del settore dei rifiuti, per poter individuare, in modo coordinato, la migliore soluzioni".