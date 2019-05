Casinò St-Vincent,+21% incassi ad aprile

(ANSA) - AOSTA, 03 MAG - Il Casinò di Saint-Vincent ha chiuso il mese di aprile con un incasso di 5 milioni 745 mila 703 euro, il 21,26 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2018 (dati Federgioco). Sono però in calo gli ingressi (28 mila 653, meno 4,99 per cento). Nel primo quadrimestre 2019 gli incassi sono stati 20 milioni 642 mila 594 euro (più 10,68 per cento).

In base al confronto di gioconews.it, le slot machines incassano nel mese 3 milioni 279 mila 845 euro, il più 3,53 per cento rispetto al 2018 (più 111 mila 805 euro). I tavoli hanno chiuso il mese con un più 57,03 per cento (più 895.522 euro).

Tra i giochi sono in calo chemin de fer (meno 22,07 per cento), il poker texas hold'em (meno 93,73), il black jack (meno 33,30).

Segno positivo invece per la fairoulette (più 18,29), il punto banco (più 10,54), la roulette francese (più 1.533,52), i craps (più 243,18), il poker ultimate (più 24,85), il trente et quarante (più 28,07), il poker Saint-Vincent (più 108,33) e la roulette americana (più 44,94).