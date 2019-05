Ad Cva, società è in ottima salute

"La Compagnia valdostana delle acque è una società in ottima salute. Il buon andamento degli ultimi anni viene confermato. Il bilancio 2018 rispetta pienamente il budget approvato dal cda. La produzione di energia si è attestata sui 3.268 GWh che consentirà una crescita di almeno il 15% sia del Margine operativo lordo sia dell'Utile netto". Lo ha detto all'ANSA l'amministratore delegato della Cva, Enrico De Girolamo, anticipando i contenuti del bilancio che è stato prorogato a giugno a causa di alcune novità normative.

"L'incremento della produzione - ha aggiunto - è dovuto al fatto che la Cva ha saputo sfruttare la coda di esenzione della legge Madia e ha potuto proseguire nel percorso di crescita acquisendo parchi eolici a Pontedera e a Monteverde".

"Situazione attuale crea stallo nella crescita" - "E' stato pacificamente accertato che la situazione attuale della Cva, ingabbiata nella legge Madia, crea stallo nel processo di crescita. Il mercato è dinamico, i grandi competitor crescono, la Cva non può stare a guardare". Lo ha detto all'ANSA l'amministratore delegato della Cva, Enrico De Girolamo, alla vigilia della riunione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta nella quale sarà discussa la relazione della commissione speciale sul futuro della società. "Bisogna capire come liberare Cva dai legacci normativi - ha aggiunto - per proseguire nella crescita che dovrà servire a essere meno vulnerabile quando scadranno le concessioni attraverso la diversificazione delle produzioni. Nel rispetto delle scelte dell'azionista, occorre però prendere una decisione, ogni giorno che passa sono opportunità perse".