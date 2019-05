Streaming audizione commissione Munari

(ANSA) - AOSTA, 2 MAG - Sarà trasmessa in streaming sul sito internet del Consiglio Valle l'audizione di Giorgio Munari, presidente della Monterosa spa davanti alla quarta commissione, prevista per domani alle 9. Lo ha deciso oggi all'unanimità lo stesso organismo, accogliendo la richiesta dell'amministratore della società che gestisce gli impianti di risalita. L'audizione di domani riguarderà in particolare l'approvazione da parte del Consiglio Valle di un ordine del giorno dell'opposizione (con il voto determinante del consigliere Claudio Restano di maggioranza) che dispone la non conferma di Munari e dei membri del cda.

La quarta commissione ha già audito una delegazione di imprenditori di Champoluc in rappresentanza di 150 operatori turistici della val d'Ayas e della valle di Gressoney che hanno invece chiesato la riconferma dell'attuale management della Monterosa ski.