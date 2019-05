Bicincittà sfila davanti caserme

La carovana di Bicincittà sfilerà ad Aosta accanto alle caserme di carabinieri e guardia di finanza, alla questura, al palazzo di giustizia e al comando della polizia di locale. La manifestazione è in programma il 12 maggio prossimo alle 10.30 con partenza da piazza Chanoux.

"Da sempre siamo attenti ai temi d'attualità e quest'anno abbiamo scelto la legalità", ha detto in conferenza stampa Massimo Verduci, presidente del comitato regionale Uisp Valle d'Aosta. "Già nel 1993 avevamo messo in piazza Chanoux lo striscione 'Uisp contro tutte le mafie'. Speriamo che nelle scuole primarie si possa studiare la Costituzione come antidoto all'illegalità", ha detto Marco Bennani, consigliere nazionale Uisp.

I ciclisti passeranno anche vicino all'Arco d'Augusto, la cui semipedonalizzazione ha ricevuto l''endorsement' dei dirigenti Uisp: "Ha duemila anni, sarebbe bello se i vostri nipoti lo trovassero ancora così", ha detto il vice presidente Carlo Finessi ai bambini presenti per ritirare i premi per Vicicittà.