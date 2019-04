Uv, visita Morrone? Un affronto a Vda

(ANSA) - AOSTA, 30 APR - E' un episodio "molto grave e un affronto disonorevole alla Valle d'Aosta" il fatto che "né il presidente della Regione né alcun membro del governo sia stato avvertito della visita del sottosegretario" alla Giustizia Jacopo Morrone al carcere di Brissogne, avvenuta lunedì 29 aprile alla presenza di alcuni componenti del gruppo consiliare della Lega. Lo scrive in una nota l'Union valdotaine. Secondo il movimento autonomista è "l'ennesima dimostrazione del deplorevole atteggiamento della Lega che, ancora una volta, ha potuto dimostrare tutta la sua totale assenza di rispetto dei ruoli e delle istituzioni". Per l'Uv "anche se Salvini e i suoi compagni ci hanno ormai abituati a qualsiasi cosa da quando hanno avuto incarichi di governo, hanno dimostrato di non avere chiaramente afferrato la differenza tra la campagna elettorale, che per loro resta un esercizio continuo, e l'attività politica che un ministro o un sottosegretario dovrebbe condurre".