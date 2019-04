Lettere banche, Rollandin in abbreviato

L'ex presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin ha chiesto di essere processato con il rito abbreviato nel procedimento penale sulle lettere di patronage che, da governatore, inviò nella primavera del 2014 a tre banche creditrici per 19 milioni di euro della Casinò de la Vallée spa, che già allora era in crisi. E' imputato per abuso d'ufficio continuato e aggravato. Il pm Luca Ceccanti aveva ottenuto dal gip il giudizio immediato, con il processo fissato davanti al tribunale collegiale il prossimo 29 maggio. Se sarà accolta la richiesta di rito alternativo si terrà invece l'udienza preliminare davanti a un gup, in una data diversa. La procura sostiene che Rollandin non poteva farsi garante della casa da gioco per conto della Regione senza provvedimenti della Giunta o del Consiglio Valle. Le presunte garanzie sono di 4 milioni per la Bccv (lettera del 5 marzo 2014), di 5 milioni per la banca Passadore (29 aprile 2014) e di 10 milioni per la banca Popolare di Sondrio (9 maggio 2014).