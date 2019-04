Disperso su Monte Rosa, riprese ricerche

Sono riprese stamane le ricerche di Massimo Peressini, l'escursionista quarantaquattrenne di Novara disperso da domenica 28 aprile sul massiccio del Monte Rosa. L'elicottero utilizzerà una nuova antenna Recco, apparecchiatura elettronica per la ricerca di persone sepolte dalla neve: oltre ai segnali dei riflettori Recco, usati dagli scialpinisti, permette di captare anche dispositivi elettronici che riflettono una determinata frequenza radio. Questa nuova tecnologia consente quindi di verificare un'ampia area come il ghiacciaio.

Domenica imperversava il maltempo. Partito da Alagna Valsesia (Vercelli), Peressini avrebbe dovuto probabilmente raggiungere Punta Parrot (4.432 mt.) - tra Piemonte e Vallese (Svizzera) - con le ciaspole, in solitaria, ma non si escludono altri itinerari. Le operazioni sono condotte via terra da guide alpine e da unità cinofile del Soccorso alpino valdostano.

Collaborano alle ricerche il Soccorso alpino di Alagna e le squadre del Soccorso alpino della guardia di finanza.