Incendio in azienda agricola Charvensod

Un incendio è divampato in tarda mattinata sul tetto dell'abitazione di un'azienda agricola a Charvensod, di proprietà di Fabio Vallet.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e le fiamme sono state estinte dai vigili del fuoco. A causa del rogo si è sprigionato molto fumo all'interno della casa, che Vallet e i suoi familiari hanno subito abbandonato. L'azienda agricola è conosciuta anche per la sua attività di fattoria didattica.

Secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, le fiamme sono divampate o a causa di un guasto dei pannelli solari o per il surriscaldamento della canna fumaria collegata alla stufa a pellet. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Aosta e il 118.