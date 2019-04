Aeroporto, fine contenzioso Regione-Avda

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - Si avvia verso la conclusione il contenzioso per la gestione del Corrado Gex tra Regione, Regional Airport spa (ex Air Vallée, della famiglia Costantino) e Avda spa (al 49% della Regione e al 51% del socio privato). La giunta della Valle d'Aosta ha approvato una delibera per un accordo transattivo: a fronte del riconoscimento del socio pubblico di 959mila 515 euro, la controparte ritirerà le cause, che valgono circa 7,5 milioni, ha spiegato l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy. "In questi anni - ha aggiunto - si è molto discusso e poco si è lavorato per sviluppare". L'accordo, "frutto di un lavoro iniziato nell'inverno 2018", insieme "al lavoro che dovremo fare per completare gli investimenti, pone le condizioni perché si provi a sviluppare l'aeroporto". La cifra che stanzierà la Regione è la somma dei corrispettivi "fermi dal 2013 al 2019, circa 764 mila euro" e di una "serie di fatture relative alle prestazioni a suo tempo effettuate da Avda per la realizzazione di investimenti per circa 194 mila euro".