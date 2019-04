Scassina cambia monete, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - E' stato sorpreso a scassinare una macchinetta cambia monete in una lavanderia self service del centro storico di Aosta ed è stato arrestato da una volante della polizia. L'uomo, un 52enne residente in media valle, è stato condannato oggi per direttissima a 4 mesi di reclusione e di 300 euro di multa. Il colpo, che aveva fruttato circa 30 euro, risale nella notte tra giovedì e venerdì, quando l'uomo ha forzato una porta di servizio del locale. Avvertiti da una chiamata al numero di emergenza gli agenti della questura sono intervenuti e fermato l'uomo. A suo carico vi sono alcuni precedenti tra cui il furto nel 2018 di dieci monete antiche da una teca del Museo Archeologico di Aosta.