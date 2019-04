Principio incendio negli uffici dell'assessorato agricoltura

Gli uffici dell'assessorato regionale all'agricoltura, a Saint-Christophe, sono rimasti chiusi a causa di un principio di incendio che si è verificato oggi in un locale che ospita i gruppi di continuità; la stanza era compartimentata e le fiamme non si sono propagate nei luoghi adiacenti. Al momento dell'incidente non era ancora presente il personale. Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco di Aosta per verificare la presenza di sostanze tossiche, sono in corso le attività per ripristinare l'impianto elettrico.