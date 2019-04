Imprese, aumentano chiusure in Vda

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - Aumenta il numero di imprese che chiudono in Valle d'Aosta. La tendenza emerge dal registro della Camera di commercio. Al 31 marzo il numero di iscritti è di 12.261, con un calo dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% rispetto al primo trimestre del 2018. Se nel primo trimestre del 2019 sono nate 208 nuove imprese (in linea con il 2018), le cessazioni non d'ufficio sono invece state 303 contro le 289 del primo trimestre 2018. "Appare prioritario - spiega in una nota la Chambre - intervenire a sostegno delle imprese esistenti puntando su aspetti quali l'accesso al credito, la digitalizzazione, la creazione di reti di impresa e l'internazionalizzazione". Tra i diversi settori economici, rimane negativo il comparto edile che registra un calo di 22 imprese (-0,9%) rispetto al trimestre precedente. Dati negativi anche per i servizi alle imprese e l'agricoltura con un calo di 9 unità (-0.6%). Tengono i settori del commercio e dell'industria. Aumentano le imprese turistiche (+10 imprese, +0.6%).