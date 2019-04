Ferrovie, Tar boccia ricorso Arriva

Il Tar della Valle d'Aosta ha respinto il ricorso della società Arriva (gruppo tedesco Deutsche Bahn) contro l'aggiudicazione a Trenitalia del servizio di trasporto ferroviario regionale: un appalto di cinque anni, prorogabili di ulteriori cinque, del valore complessivo di 179 milioni di euro. Si erano costituiti in giudizio Inva spa (centrale unica di committenza), la Regione Valle d'Aosta e Trenitalia. La società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane si era aggiudicata la gara con un punteggio di 90,53 punti, a fronte degli 81,43 di Arriva, che nel ricorso depositato il 25 gennaio scorso denunciava "una pluralità di illegittimità". A sua volta Trenitalia, con un ricorso incidentale, aveva segnalato "l'illegittimità della mancata esclusione" di Arriva.

La Regione aveva assegnato definitivamente il servizio a Trenitalia nel novembre 2018, al termine di una gara a due proprio con Arriva, già presente in Valle d'Aosta dal 2016, quando acquisì l'azienda di trasporto pubblico su gomma Savda. Il via al nuovo appalto ferroviario è atteso alla fine del 2019 e prevede l'utilizzo dei treni bimodali, un sistema integrato di bigliettazione e la riapertura delle biglietterie nelle principali stazioni della Valle d'Aosta.