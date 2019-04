Pnv non parteciperà a verifica maggioranza

Pour notre Vallée non parteciperà alla verifica di maggioranza, prevista mercoledì pomeriggio nella sede dell'Union valdotaine e convocata dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi a seguito di un ordine del giorno dell'opposizione sulla Monterosa ski approvato con il voto decisivo di Claudio Restano (Pnv). Lo stesso Restano, così come il coordinatore del movimento Fabio Gradi e il vice coordinatore Leonardo La Torre, non sarà presente alla riunione.

I vertici di Pnv ribadiscono di "non far parte di alcun accordo politico" e fanno sapere di "voler attendere l'esito delle elezioni europee per assumere delle decisioni" circa il sostegno all'attuale maggioranza.