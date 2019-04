Fosson, voto Monterosa ski è episodio grave

L'approvazione da parte del Consiglio Valle di un ordine del giorno della minoranza (Lega e Mouv') che prevede il cambio al vertice della Monterosa ski spa "è stato un episodio difficile e grave". Lo ha detto il presidente della Regione, Antonio Fosson, aggiungendo: "In questi giorni partiti e maggioranza faranno le valutazioni del caso. Dal punto di vista amministrativo faremo delle verifiche sui dati e poi decideremo".

Pnv, solidarietà e sostegno a Restano - "Piena solidarietà e sostegno a Claudio Restano per aver mantenuto gli impegni presi con il territorio esprimendo con il suo voto in Consiglio Valle la posizione di Pour Notre Vallée riguardo alla val d'Ayas e alla valle di Gressoney e sottolineata da una raccolta firme a cui tutto il nostro movimento aveva aderito". E' quanto dichiarano il coordinatore di Pnv, Fabio Gradi, e il vice coordinatore, Leonardo La Torre, aggiungendo: "Restano delle perplessità sul rispetto delle norme in merito ai criteri di assunzione di personale, che tra l'altro riguardano anche altre società di impianti di risalità, su cui Finaosta dovrebbe vigilare per l'osservanza di regole che invece non sembrano essere state rispettate".