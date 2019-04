Regione, no conferma vertici Monterosa ski

Con 18 voti a favore e 17 contrari il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato un ordine del giorno - presentato dai gruppi di opposizione Mouv' e Lega Vda - che chiedeva di non confermare i vertici della Monterosa ski, che sono in scadenza, a partire dal presidente Giorgio Munari. Ad illustrare l'atto è stato Roberto Cognetta (Mouv'). Il consigliere di maggioranza Claudio Restano ha detto in aula di sostenere l'iniziativa. Con questo voto alla stessa maggioranza è mancato un voto in aula.