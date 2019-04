Maggioranza, da Lega ancora fake news

"Una parte dell'opposizione, non contenta di diffondere le fake news solo sul web, con una leggerezza disarmante, soprattutto da parte di chi si erge a principe del foro, pone pregiudiziali in Consiglio regionale al solo fine di bloccare i lavori dell'Assemblea". E' quanto dichiarano i gruppi consiliari Alliance Valdotaine, Union Valdotaine, Stella Alpina e Misto commentando la richiesta di rinvio della discussione dei disegni di legge in materia di bilancio regionale. "L'obiettivo - hanno aggiunto - era di impedire la discussione della variazione di bilancio che destina oltre 32,9 milioni di euro di interventi a favore dei cittadini e imprese valdostane e degli enti locali oltre a prevedere la generalizzata riduzione della tassazione Irap. I consiglieri della Lega hanno sollevato una questione pregiudiziale riferendosi ad una sentenza del Tar della Calabria, rivelatasi poi, in fase di approfondimento, impugnata ed annullata".

Lega replica, rischio illegittimità con voto condannati - "Le uniche fake news riferibili a questa vicenda sono quelle sostenute da chi pensa che atti amministrativi che impegnano decine di milioni di euro possano essere votati da una maggioranza con il voto determinante di un consigliere condannato e prossimo alla decadenza". Lo dichiara la Lega Vda che ha sollevato in aula un problema di legittimità relativo agli atti amministrativi adottati con il voto determinante di un Consigliere regionale condannato in primo grado e prossimo alla decadenza. "A conferma del pericolo di illegittimità degli atti così deliberati - si legge in una nota - è stata presentata in aula, quale riferimento, la sentenza del Tar della Calabria numero 862/17 che afferma che 'l'inibizione all'esercizio delle pubbliche funzioni non discende dall'atto del Prefetto ma dipende dalla preclusione derivante di per sè dalla condanna di primo grado'. Il ricorso e il conseguente rinvio del Consiglio di Stato della sentenza in oggetto tratta esclusivamente una questione procedurale relativa ai tempi della difesa e non tange in alcun modo la tesi sostenuta nella sentenza che rimane quindi un riferimento concreto nel merito della vicenda".