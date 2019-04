Costituito osservatorio legalità Aosta

Il Consiglio comunale di Aosta ha approvato la deliberazione che ratifica la composizione dell'Osservatorio comunale permanente per la legalità e la lotta alla criminalità organizzata. Ne fanno parte: il colonnello Piergiuseppe Cananzi per la Guardia di Finanza; il Commissario capo della Polizia di Stato Eleonora Cognigni; Fabio Fiore, Comandante della Polizia Locale; Daniela Tarello (Usl); Jessica Giovinazzo (associazione Libera); Jean Dondeynaz, Mauro Crétier e Vilma Gaillard per le organizzazioni sindacali Cisl, Savt e Cgil; il Segretario generale del Comune e Responsabile anticorruzione e trasparenza, Annamaria Tambini; la presidente del Consiglio comunale Sara Favre; Carlo Marzi, quale rappresentante della Giunta; Cristina Galassi e Antonio Crea in qualità di consiglieri di maggioranza e Gianpaolo Fedi quale consigliere di minoranza.