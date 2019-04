Ciclismo,28 eventi in calendario Vda '19

E' stato presentato il calendario 2019 del Comitato regionale Valle d'Aosta della Federazione ciclistica italiana. Si tratta di 28 eventi che vanno dalle attività di base - come la XII edizione di Bicinsieme Dona la vita (11 maggio, Aosta e Doues) e le pedalate ecologiche abbinate alle granfondo - sino a eventi di alto livello, come gli internazionali di downhill a Pila (27-28 luglio) e il campionato italiano enduro a La Thuile (3-4 agosto). "Complimenti al Comitato regionale, anche e soprattutto per l'attività di divulgazione del ciclismo tra i giovani", ha detto durante la presentazione Pier Paolo Marchiando, presidente del Coni Valle d'Aosta.

Il momento clou della stagione sarà il passaggio della 14/a tappa del Giro d'Italia, tra Saint-Vincent e Courmayeur, il 25 maggio prossimo. Chiude il calendario, l'8 settembre a Gressoney, la 5/a prova del XXI Gran Prix.