Courmayeur Danza, torna Garrison Rochelle

Dal 6 al 13 luglio torna l'appuntamento con Courmayeur in Danza, lo stage che porta ai piedi del Monte Bianco docenti di fama internazionale. La manifestazione, giunta alla 14/a edizione, si presenta con alcune novità, a partire dal ritorno di Garrison Rochelle, già docente in passato, che in qualità di talent scout selezionerà 15 giovani talenti per uno spettacolo da portare in scena durante la stagione invernale. Ci sarà anche Amilcar Moret Gonzalez, ballerino e insegnante di danza classica della trasmissione 'Amici', che ha calcato i più prestigiosi palcoscenici europei al fianco di ballerine del calibro di Eleonora Abbagnato. Alla direzione artistica è confermata Daniela Tricerri, direttrice della Scuola di danza Freebody di Vercelli che organizza l'evento: "Quest'anno Courmayeur in Danza è ricco di stimoli, a partire dal ritorno di Garrison Rochelle nelle vesti di talent scout per offrire ai ragazzi un modo per farsi conoscere e l'opportunità di entrare nel mondo dello spettacolo".