Truffa da 10mila euro a anziana,condanna

Facendo leva sui buoni sentimenti di una pensionata oggi settantaseienne, l'aveva indotta a chiedere un finanziamento da 10.000 euro, che non le ha mai restituito. Con quest'accusa il giudice monocratico Marco Tornatore ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa Guido Delfino, di 39 anni, originario di Napoli.



Era imputato di truffa aggravata. I fatti risalgono al dicembre 2016. Delfino era vicino di casa della donna a Quart: viveva in un appartamento concessogli dal gestore della pizzeria dove lavorava. Rimasto disoccupato e senza casa, era stato accolto nell'alloggio dell'anziana, e vi era rimasto per circa un mese.



"Mi diceva - ha testimoniato in aula la donna - che avrebbe comprato un camper, che mi avrebbe portato a vedere Napoli. Ma avrei dovuto fare un prestito, perché lui era senza soldi mentre io avevo la pensione. Così ho firmato un foglio e siamo andati alle poste centrali, dove ho ritirato 10 mila euro e li ho dati tutti a lui. Questo camper non l'ho mai visto".