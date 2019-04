Piano trasporti per sistema più rapido

"Ottenere un sistema dei trasporti pubblici più rapido, più semplice e più economico, puntando a spingere residenti e turisti ad abbandonare il mezzo privato e scegliere quello collettivo". E' l'obiettivo del Piano regionale dei trasporti, finalizzato a "delineare le strategie future della mobilità sostenibile in Valle d'Aosta", che è stato presentato dall'assessore Luigi Bertschy.

Il documento "analizza la mobilità esistente partendo dai dati che tracciano gli spostamenti all'interno della Valle, fino ad arrivare ad un'analisi dei flussi con i territori confinanti e ai tracciati di lungo raggio, proponendo una serie di proposte e ipotesi per migliorare infrastrutture, servizi e per adeguare le politiche di mobilità sostenibile". Inoltre il piano prevede un nuovo sistema di informazione e bigliettazione e ipotizza delle soluzioni per arrivare a misure che abbattano i pedaggi e aumentino i passaggi sull'autostrada.

Infine, riguardo alla tratta ferroviaria fino a Pré-Saint-Didier è emersa come più performante la soluzione che prevede la realizzazione di un sistema del tipo tram-treno fino a Courmayeur ed oltre (Skyway): sarebbe così possibile effettuare più fermate lungo il percorso, senza creare problemi alla viabilità stradale. "Il documento - ha evidenziato Bertschy - verrà ora integrato sulla base delle osservazioni dei portatori di interesse, per poi essere pubblicato e essere oggetto di una valutazione pubblica. L'obiettivo è realizzare un documento che trovi il massimo della corrispondenza rispetto alle esigenze della mobilità pubblica e privata, prendendo in considerazione anche le riflessioni delle nuove generazioni, attraverso il coinvolgimento delle scuole, poiché saranno loro i futuri fruitori del sistema di mobilità sostenibile che oggi si sta progettando".