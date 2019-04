Lavoro, per le donne è meno stabile

Meno formazione, meno posti da dirigenti e meno stabilità lavorativa: questa, in sintesi, la fotografia della disparità di genere nel settore privato in Valle d'Aosta che emerge da un'indagine realizzata dalla Consigliera regionale di Parità e dall'Osservatorio economico e sociale della Presidenza della Regione. I dati si riferiscono a 28 imprese private con più di 100 dipendenti per un totale di 6.500 dipendenti (16% dell'occupazione regionale). Circa il 90 per cento delle donne occupate lavora in uno dei comparti del settore dei servizi, mentre nell'industria sono attive circa il 17% e marginale è l'occupazione in agricoltura, mentre la distribuzione per genere è più equilibrata per gli uomini (31% nell'industria; 63% nei servizi e poco meno del 5% in agricoltura). Le donne inoltre costituiscono il 22% dei quadri e solo il 17% dei dirigenti.