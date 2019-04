Crowfunding per 'adotta una famiglia'

(ANSA) - AOSTA, 16 APR - Il progetto di aiuto alimentare 'Adotta una famiglia' dell'Associazione dei Volontari del soccorso di Donnas sarà sostenuto attraverso una raccolta fondi attraverso la piattaforma di crowfunding Starteed. La campagna di crowfunding - lo slogan scelto è #riempiamoilpiatto - è proposta anche dalla Fondazione comunitaria. "Si tratta di un metodo, finora poco utilizzato da enti o soggetti del Terzo settore in Valle d'Aosta che potrà aprire nuove prospettive per tutte le organizzazioni di volontariato che sono costantemente impegnate alla ricerca di nuovi strumenti per sollecitare la generosità dei nostri concittadini", ha spiegato Giancarlo Civiero, consigliere della Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta.

L'iniziativa 'Adotta una famiglia' prevede, in particolare, la distribuzione mensile di generi alimentari di base e beni di consumo per l'igiene e la pulizia della casa a 10 famiglie con bambini in stato di difficoltà per un anno.